Filipe Luís conquista seu primeiro título como técnico do Flamengo

Treinador se aposentou dos gramados no fim do ano passado e já soma três troféus no início de carreira como técnico Crédito: Jogada 10

O Flamengo é o campeão da Copa do Brasil de 2024. E esse título vai ficar pra sempre na memória do Filipe Luís, afinal, foi sua primeira conquista como técnico do Rubro-Negro. O treinador assumiu o comando da equipe no início de outubro, após a saída do técnico Tite. O seu primeiro desafio foi o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, contra o Corinthians. De lá pra cá, foram apenas nove jogos no comando. Assim, Filipe Luís ainda atingiu uma marca histórica: o técnico que menos precisou de partidas para ser campeão pelo Rubro-Negro no século 21. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nas nove partidas, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Flamengo venceu seis, empatou dois e sofreu apenas uma derrota.