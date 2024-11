Erro em votação da Bola de Ouro: jornalista troca nome de Rodri e revela falha no sistema

“No lugar de Rodri, apareceu o nome de Olmo. Foi um erro meu. Quando eu selecionava meus 10 candidatos, ao atualizar, a votação aparecia alterada, com os números trocados e sem nenhuma ordem”, explicou o jornalista panamenho.

A Bola de Ouro conquistada por Rodri, que superou Vini Jr com uma diferença de apenas 41 pontos , continua com histórias curiosas e, ao mesmo tempo, estranhas sobre a premiação. Desta vez, o jornal espanhol ‘Marca’ publicou uma confissão do jornalista panamenho Campo Elías Estrada, do portal ‘Tiro a gol’, que admitiu ter cometido erros durante a votação.

“E infelizmente, tive problemas ao votar na plataforma. Quando escolhia meus 10 candidatos, ao atualizar, a votação ficava desordenada, com os números intercalados entre os dez votantes. Precisei acessar a plataforma mais de três vezes para confirmar meu voto, que não pude fazer pelo celular, mas apenas pelo computador. Consegui resolver o problema, mas acho que, no final, acabei não prestando atenção ao enviar, e parece que Olmo acabou ficando no lugar de Rodri. Nunca coloquei Rodri entre os três primeiros. Ele ficou em quinto lugar, mas por um erro involuntário seu nome não apareceu”, completou.

‘Só percebi o erro dias depois. Meu candidato era Vini Jr’

Além disso, o jornalista acrescentou que o erro não foi somente dele, e que Vini Jr era seu candidato para ficar com a Bola de Ouro.

“O erro foi duplo, porque o chefe de redação da revista me enviou meus candidatos por e-mail, para confirmar minha votação, e eu disse que estava tudo certo. Só percebi o erro dias depois, ao revisar o e-mail com calma, porque meus candidatos estavam anotados em uma folha. Desde o início, meu candidato era Vini Jr. Coloquei Yamal em segundo lugar, não para o pódio, mas como uma homenagem pela excelente campanha na Eurocopa com a seleção, apesar de ser tão jovem. Nunca considerei Rodri entre os três primeiros; o coloquei em quinto, mas por um erro involuntário, seu nome não apareceu”, explicou.