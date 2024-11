Elenco do Botafogo só retoma os trabalhos na quinta-feira (14)

Glorioso terá os 'desfalques' dos seis jogadores que têm compromissos de Data-Fifa com as suas seleções

Líder do Campeonato Brasileiro com 68 pontos, quatro de vantagem para o segundo colocado Palmeiras, e finalista da Copa Libertadores, o Botafogo vai manter o cronograma de quatro dias de folgas para o elenco. Após o inesperado empate sem gols diante do Cuiabá, a comissão técnica do clube não mudou o seu planejamento. A partida ocorreu no último sábado (9), pela rodada 33 do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos. A informação é do site “ge”.

Assim, o Botafogo se reapresenta, na próxima quinta-feira (14), no Espaço Lonier, sem os convocados para as seleções. No seu CT, reiniciará os trabalhos visando a sequência de seis partidas até o fim da temporada. São cinco rodadas pelo Brasileirão (Atlético-MG, Vitória, Palmeiras, Internacional e São Paulo) e a decisão da Libertadores, dia 30, contra o Atlético-MG, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

No primeiro compromisso, o Botafogo visita o Galo, na Arena MRV, pela rodada 34 do Brasileirão. Para o duelo, o Glorioso pode ter os desfalques de peso. O goleiro Gatito, o zagueiro Bastos, o meia Almada, além dos atacantes Savarino, Luiz Henrique e Jesus servem as seleções de Paraguai, Angola, Argentina, Venezuela e Brasil, respectivamente. Eles têm compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, nesta Data Fifa. O sexteto será avaliado de acordo com a minutagem longe do Glorioso.