David Luiz tem futuro indefinido no Flamengo

O zagueiro David Luiz, de 37 anos pode estar vivendo seus últimos momentos com a camisa do Flamengo. O contrato entre as partes termina em dezembro deste ano e as negociações para renovação ainda não avançaram.

Atualmente, o jogador é reserva na equipe de Filipe Luís. Na última semana, teve a oportunidade de ser titular da equipe e marcou um gol de falta que decretou a vitória do Rubro-Negro em cima do Cruzeiro, por 1 a 0, fora de casa. Ao falar sobre seu futuro no clube carioca, David Luiz deixou em aberto.

