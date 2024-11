Data do sorteio dos grupos do Mundial de Clubes 2025 é definida

Fifa divulga que evento acontece no dia 5 de dezembro, às 15h (de Brasília), em Miami, uma das 11 sedes do torneio

A Fifa definiu a data do sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025, que terá um novo formato e regulamento. Sendo assim, o evento acontece no dia 5 de dezembro, às 15h (de Brasília), em Miami, uma das 11 sedes do torneio. Ou seja, dias depois da final da Libertadores, entre Botafogo e Atlético-MG.

O torneio continental, aliás, irá definir o último integrante da competição e fechará a lista dos 32 clubes que estarão no certame. De acordo com as regras, o torneio terá em oito grupos de quatro equipes, e o sorteio levará em conta fatores esportivos e geográficos.

Além disso, o confronto direto será o primeiro critério de desempate na fase de grupos (uma novidade em torneios organizados pela Fifa), seguido por saldo de gols e quantidade de gols marcados. Os dois melhores times de cada grupo avançam para o mata-mata da competição, que acontece entre 15 de junho e 13 de julho de 2025.