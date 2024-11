Cruzeiro? Fluminense não teme perder Arias para o mercado nacional

LEIA MAIS : Data do sorteio dos grupos do Mundial de Clubes 2025 é definida

Afinal, segundo publicação desta segunda-feira (11) do “ge”, o Tricolor segue irredutível quanto à saída do craque para um rival interno. Assim, não há negociação rolando no momento, apesar dos rumores.

Recentemente, especulou-se que o Cruzeiro estaria visando contratar o ponta colombiano, que é o principal destaque do Fluminense na temporada. A equipe das laranjeiras, porém, só ponderam propostas da Europa pelo jogador, já que foi uma promessa feita ao próprio Arias.

O jogador, que defenderá a Colômbia na Data Fifa dos próximos dias, já declarou ter vontade em ir atuar no continente europeu. Em setembro, o Fluminense recusou proposta do Galatasaray (TUR), o que não pegou bem com o jogador. A oferta era de 12 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões na cotação da época), 2 milhões a mais do que o combinado com o staff do jogador para acordar uma saída.

Assim, o presidente do Fluminense, Mário Mittencourt, já revelou a promessa de que deixará o atleta seguir carreira, desde que não em clubes do Brasil. Arias, que tem 13 gols e é o artilheiro do Flu na temporada, tem contrato até agosto de 2026.