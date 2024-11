Coritiba x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Equipes medem forças pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Se vencer, Peixe garante o acesso à elite

Coritiba e Santos medem forças nesta segunda-feira (11), às 21h (de Brasília), no Couto Pereira, em partida válida pela 36ª rodada da Série B. O Peixe confirmará o acesso e encaminhará o título em caso de vitória. No entanto, as duas situações podem acontecer mesmo em caso de tropeço. O Coxa, por sua vez, apenas cumpre tabela.

A Voz do Esporte transmite este jogo da Série B do Brasileiro a partir das 19h30 (de Brasília). O comando da Jornada Esportiva e a narração estão a cargo de Cristian Rafael.

Este jogo tem, além do comando e da narração de Cristian Rafael, os comentários de João Miguel Lotufo e as reportagens de Will Ferreira.