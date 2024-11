Corinthians vai usar Data Fifa para planejar reta final do Brasileiro

Após engatar quatro vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians deu três dias de folga para o elenco durante a pausa para a Data-Fifa. Os jogadores devem se reapresentar no CT Joaquim Grava apenas na quarta-feira (13) para se preparar para a reta final do Campeonato Brasileiro. Estes últimos jogos, aliás, faz com que o Timão avalie bem o que será feito nos próximos compromissos e permite a comissão técnica a sonhar alto.

Apesar de ainda lutar contra o rebaixamento nas rodadas finais, o objetivo internamente é conseguir uma vaga em um torneio continental no próximo ano. Neste momento, existe uma grande chance da equipe se classificar para a Copa Sul-Americana. O Timão é o décimo colocado na tabela do brasileiro e estaria classificado se a competição acabasse agora. Contudo, existe uma ala que sonha com a possibilidade de vaga na pré-Libertadores e a consequente ida para a Copa do Brasil.