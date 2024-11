Corinthians terá ‘confrontos diretos’ para sonhar com vaga na Libertadores

Timão sonha com um possível G-9 e terá duelos diretos na reta final do brasileiro para buscar vaga em torneio continental

O Corinthians voltou a sonhar alto, após conquistar sua quarta vitória consecutiva. No último sábado (9/11), o Timão bateu o Vitória por 2 a 1, fora de casa e subiu para a 10° colocação do Campeonato Brasileiro. O cenário agora permite com que o Alvinegro pense em uma classificação para a próxima Libertadores, que salvaria a temporada de 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Isso porque o Corinthians tem neste momento o Brasileirão e o Campeonato Paulista para disputar no ano que vem. No início, o foco era uma classificação para a Sul-Americana em 2025. Contudo, com um possível aumento de vagas para a Libertadores, o Timão entende que pode brigar por um lugar na competição continental que, consequentemente, também viraria uma vaga na Copa do Brasil.