Copa do Brasil: Globo atinge recorde de audiência com decisão

A TV Globo obteve sua maior audiência do ano com futebol no Rio de Janeiro durante a transmissão do segundo jogo da final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo. A partida que definiu o quinto título do Rubro-Negro na competição registrou média de 34 pontos no estado. Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media. A informação é de Allan Simon, do Uol.

De acordo com os dados, a partida teve média de 57% dos televisores ligados durante sua realização. Os 34 pontos foram também a maior audiência do futebol no Rio de Janeiro desde 21 de novembro de 2023. Na ocasião, o Brasil perdeu para a Argentina nas Eliminatórias. Enquanto partidas da Copa do Brasil, a TV Globo teve sua maior audiência no Rio desde 16 de agosto do ano passado, na semifinal entre Flamengo e Grêmio.