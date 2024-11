Copa do Brasil: fotógrafo atingido por bomba relata tensão vivida na Arena MRV

Após ser atingido por uma bomba na Arena MRV, o fotógrafo Nuremberg José Maria falou pela primeira vez sobre os momentos de tensão vividos dentro do gramado durante a decisão da Copa do Brasil. O profissional, que teve três dedos do pé quebrados com a explosão do artefato, revelou estar assustado com o ocorrido e que não sabe se voltará a trabalhar no estádio do Atlético-MG.

José Maria deu mais detalhes sobre a reação da torcida dos donos da casa após o gol do Flamengo, aos 38 minutos do segundo tempo.