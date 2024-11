Com título ’em casa’, Fabrício Bruno pede reflexão sobre jogos: ‘Acham que somos robôs’

Zagueiro destaca conquista a Copa do Brasil em sua terra natal e relembra dificuldades com desfalques ao longo da temporada Crédito: Jogada 10

Fabrício Bruno não poderia estar mais feliz. Além do título da Copa do Brasil sobre o Atlético, o zagueiro levantou a taça em sua terra natal e ao lado de familiares. Ele nasceu em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O defensor vibrou com a situação, na Arena MRV. Depois disso, reforçou a entrega do grupo para faturar mais um título pelo Rubro-Negro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Tá em Belo Horizonte, na minha cidade, diante da minha família é muito importante. São três anos de Flamengo, dois títulos de Copa do Brasileiro, um Libertadores e um de Carioca. Extremamente grato de ajudar o Flamengo. Maior time brasileiro e talvez mundial. Além disso, uma torcida brilhante que sempre se entrega pelo clube”, destacou.

O zagueiro, afinal, foi mais incisivo ao comentar sobre a cobrança da torcida. Ele destacou a temporada desgastante e pontuou que muitos jogadores atuam no sofrimento, com dores. O defensor citou o exemplo de Gerson, que foi poupado contra o Cruzeiro. “Temporada desgastante onde você faz 60, 70 jogos. Inúmeros jogos com dores e ninguém vê isso. Gerson vem há muitos jogos sentindo e eu em vários jogos sentindo. Muita gente não vê isso. Vai ver só o que a gente conquistou e não vê o dia a dia. Acham que somos robôs e precisam performar, mas não é de qualquer maneira. É importante o torcedor ter esse entendimento, que o jogador atua passando mal, com dor de cabeça. Vale a reflexão. Por mais que a gente seja o Flamengo, que tem a obrigação, mas não necessariamente vamos conquistar título. Vale a reflexão para a temporada seguinte para que a gente possa a ter esse entedimento”, destacou. Desfalques na Copa do Brasil A declaração do zagueiro Fabrício Bruno faz sentido, pois o elenco do Flamengo passou por momentos turbulentos com relação a desfalques na Copa do Brasil e também na temporada. Na final, cinco jogadores não estiveram presentes por conta de lesão. Everton Cebolinha (tornozelo esquerdo), Viña (joelho direito), Pedro (joelho esquerdo), De la Cruz (coxa direita) e Carlinhos (coxa direita) foram os jogadores.

Mesmo com o título, o Flamengo, aliás, já pensa em outra competição. O próximo compromisso, afinal, será nesta quarta-feira (13), justamente o Atlético, adversário na final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

