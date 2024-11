Com elenco completo, Seleção realiza primeiro treino no Mangueirão

O técnico Dorival Júnior comandou, nesta segunda-feira (11), o primeiro treino preparatório da Seleção Brasileira para os dois confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Venezuela e Uruguai. A atividade, realizada no Mangueirão, em Belém (PA), contou com conversas do treinador com os presidentes das federações Paulista e Paraense de futebol, Reinaldo Carneiro Bastos e Ricardo Gluck, respectivamente.

A imprensa só pode acompanhar a 15 minutos do treino, aliás. Antes da atividade, torcedores tietaram os jogadores, com Vinicius Jr recebendo uma “bola de ouro” de duas crianças, segundo registro do “ge”.

