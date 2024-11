Cadê os gols? Fluminense tem seu pior ataque no Século

O ataque do Fluminense vem demonstrando fragilidade em 2024. Não à toa, a equipe conta com o mais baixo número de gols numa temporada no Século: apenas 68. Para piorar, também é a pior média de gols por jogo no período: somente 1,1, aliás.

Segundo levantamento do “NetFlu”, divulgado nesta segunda-feira (11), a atual temporada é, então, a menos prolífica do Fluzão desde 2000, ‘superando’ até mesmo anos como 2018 e 2019, quando tinha muita dificuldade perante o gol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Seleção Brasileira se apresenta em Belém para Data Fifa