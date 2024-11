Bruna e Rodrygo aparecem com camisa especial do Santos em nova publicação

Modelo compartilhou novos registros ao lado do namorado e ganhou declaração do jogador em publicação recente no Instagram

Depois de assumir seu status de relacionamento, Bruna Rotta tem compartilhado cada vez mais momentos ao lado de Rodrygo. No ‘photo dump’ mais recente, por exemplo, a modelo escolheu uma foto do casal posando com a camisa do Santos, edição especial do Charlie Brown, como capa da publicação. O atacante do Real Madrid ainda aparece em outro registro no mesmo post.

“Vida ultimamente”, escreveu Rotta na legenda da publicação com 16 fotos. Rodrygo, que comentou o post com “meu amor”, aparece na capa e em um print da tela de celular da modelo. Bruna também compartilhou registros no Santiago Bernabéu, acompanhando o atacante do Real Madrid, e com a camisa da Seleção.

Nesta segunda-feira (11), o Real Madrid confirmou a lesão de Rodrygo – mais uma no elenco. O atacante apresentou um problema no reto femoral da perna esquerda e não há previsão de retorno aos gramados. Sabe-se que o jogador não estará à disposição de Dorival Júnior para os compromissos de novembro da Seleção Brasileira.