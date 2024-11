Botafogo-SP x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Com objetivos diferentes na reta final da Série B, as equipes se enfrentam nesta terça-feira (12), pela 36ª rodada

O Botafogo-SP vai receber o Ceará nesta terça-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na reta final do torneio, as equipes brigam por objetivos diferentes e encaram a partida como decisão. A Pantera se encontra na parte de baixo da tabela e, portanto, precisa pontuar para garantir a permanência na divisão. Enquanto isso, o Vozão faz parte dos clubes que estão na parte de cima, e quer conquistar uma vaga na elite nacional no próximo ano. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

O confronto terá transmissão do canal fechado SporTV, além do pay-per-view Premiere.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Botafogo-SP

Na 14ª posição da tabela, com 42 pontos, a equipe de São Paulo está a apenas três da zona de rebaixamento. Mas, caso vença o próximo duelo, se garante matematicamente na Segundona do próximo ano. A Pantera chega embalada para o duelo com duas vitórias consecutivas fora de casa – contra o Brusque e Amazonas. Com isso, quer aproveitar ainda mais o fator casa para seguir nos resultados positivos.