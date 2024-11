Botafogo elimina o Mirassol e vai à semifinal do Brasileirão de Aspirantes

Nos pênaltis, Botafogo bateu o Mirassol nas quartas de final do Brasileirão de Aspirantes nesta segunda-feira (11), no Estádio Nilton Santos e, com isso, se classificou para a semifinal do torneio. Após empatar em 0 a 0 no tempo normal, o Alvinegro venceu por 10 a 9 nas penalidades.

Agora, o time carioca vai enfrentar o Santos na próxima fase. O Peixe, também nesta segunda, derrotou o Vasco por 2 a 1. Sem data e horário confirmados, o confronto pode acontecer no próximo final de semana, com mando de campo dos paulistas. A outra semifinal será entre o RB Bragantino, que eliminou o Fluminense, e o CRB, que também bateu o Cuiabá.

Apesar das chances conquistadas nos 90 minutos, as equipes não conseguiram balançar a rede no Rio de Janeiro. Posteriormente, após 18 cobranças no alvo (nove para cada equipe), o goleiro do Mirassol, Lacerda, chutou para fora. Em seguida, o lateral-esquerdo Lucyo marcou e garantiu o Glorioso na semifinal.