Biografia de Adriano Imperador ‘mergulha’ em origens e detalha sobre vícios e depressão

O único Imperador do futebol brasileiro ganhou uma biografia intitulada “Adriano – meu medo maior”. O livro escrito pelo jornalista Ulisses Neto promove um mergulho nas origens e trajetória do ex-jogador, revelado nas categorias de base do Flamengo, com fortes passagens sobre as maiores batalhas pessoais do ídolo nacional.

A biografia de Adriano chega às livrarias nesta segunda-feira (11) e contará com um evento de lançamento na próxima quarta-feira, dia 13 de novembro, na Travessa do Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio. Os interessados em participar da sessão de autógrafos dos exemplares deverão garantir senha a partir das 10h na própria livraria, e o encontro com Imperador está marcado para as 18h.

No livro, Adriano abre o coração e enfrenta seus fantasmas ao falar abertamente – e profundamente – sobre lutas contra o alcoolismo e depressão. O ex-jogador revela, ainda, um episódio de quase ida à reabilitação.