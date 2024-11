Árbitro inglês é suspenso após insultos a Klopp e ao Liverpool

O árbitro David Coote, de 42 anos, foi suspenso preventivamente pela Associação de Árbitros da Premier League (PGMOL), após a circulação de um vídeo onde ele direciona insultos ao ex-treinador Jürgen Klopp e ao Liverpool. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (11).

No registro divulgado em rede social, Coote aparece em uma suposta conversa particular com outra pessoa. No diálogo, o árbitro chama o clube inglês de “m****” e Klopp de “idiota”. O comentário teria ocorrido em cima de um episódio no jogo entre Liverpool e Burnley. Na época, o técnico alemão fez críticas públicas a atuação do responsável pelo apito do confronto.