André Silva vira ‘exemplo’, no São Paulo, após jogo contra o Athletico

Luis Zubeldía disse que centroavante soube entender o seu 'hall' dentro do clube e usou jogador como referência para outros atletas do plantel

André Silva deixou o Morumbis, no último sábado (9), como herói, ao marcar o gol da vitória do São Paulo por 2 a 1 em cima do Athletico-PR, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o centroavante virou também um exemplo do clube, segundo o próprio técnico Luis Zubeldía, por entender o seu ”hall’ dentro do Tricolor.

“André, por ser um primeiro ano, tem jogado bastante (…) Em equipes grandes acontece isso, tem jogador que faz bons jogos, está num hall e tem que saber assumi-lo dentro da equipe”, disse Zubeldía, que prosseguiu.