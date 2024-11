América-MG x Ituano: onde assistir, escalações e arbitragem

América-MG e Ituano entram em campo nesta terça-feira (12) pela 36ª rodada da Série B. O Coelho soma 52 pontos e ocupa a nona colocação, enquanto a equipe do interior de São Paulo é a 18ª colocada, com 34 pontos. A partida está marcada para as 19h (de Brasília), na Arena Independência.

Onde assistir:

Os canais Sport e Premiere transmitem o duelo ao vivo.