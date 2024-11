‘Operação Gabigol’ começou com negativa de Dudu e tem ética do dono do Cruzeiro

Proprietário da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, fez contato com a diretoria do Flamengo, ainda em junho, para saber a situação de Gabigol Crédito: Jogada 10

Após a confirmação do título do Flamengo, com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético, neste domingo, na Arena MRV, o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, anunciou a saída de Gabigol para o Cruzeiro. No entanto, os bastidores dessa contratação começaram há quase cinco meses. Tudo teve início com a negociação envolvendo Cruzeiro, Dudu e Palmeiras. Desde a chegada de Pedro Lourenço à Raposa, o objetivo era montar um time forte. O CEO da agremiação mineira, Alexandre Mattos, foi ao mercado. Contudo, internamente, tanto o dono da SAF quanto as pessoas ao seu redor sentiam falta de um nome de peso, a famosa “cereja do bolo”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mesmo anunciado como reforço, a chegada de Dudu ao Cruzeiro acabou não se concretizando. O jogador desistiu na última hora, e o clube ficou sem alternativas. Esse episódio, no entanto, foi crucial para o início da “Operação Gabigol”.

Ética do presidente Logo após essa situação, Pedro Lourenço entrou em contato pessoalmente com a diretoria do Flamengo para saber como estava a situação de Gabigol, que, naquela altura, já podia assinar um pré-contrato com outro clube. Com a resposta obtida, Lourenço iniciou as tratativas para contar com o jogador. Com a negociação ainda em sigilo, mas bastante avançada, Pedro Lourenço fez questão de divulgar a informação. Em um evento em Minas Gerais, ele revelou, em entrevista, que o Cruzeiro faria um anúncio para “agitar Minas Gerais”. Vale destacar que o Cruzeiro enfrentou forte concorrência para contratar Gabriel Barbosa. O Palmeiras foi um dos clubes interessados, mas não conseguiu atingir os valores exigidos pelo jogador. Assim, o caminho ficou livre para a Raposa.