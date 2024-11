‘Fica, Gabigol’: Marcos Braz é hostilizado em desembarque do Flamengo no Rio

Grupo de torcedores aguardou o desembarque dos campões da Copa do Brasil, por volta das 23h50, no aeroporto do Galeão

Nem mesmo o pentacampeonato da Copa do Brasil conseguiu amenizar o clima entre torcedores e diretoria do Flamengo. Aliás, muito pelo contrário. Após Gabigol confirmar sua saída do clube e direcionar parte das razões à cúpula, um grupo de rubro-negros protestou contra dirigentes no desembarque dos campeões ao Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (11).

Marcos Braz, vice-presidente de futebol, acompanhou a delegação no desembarque e se tornou o principal alvo dos torcedores presentes no aeroporto do Galeão. O dirigente teve seu carro ‘encurralado’ por alguns rubro-negros que protestavam pedindo sua saída do clube. O VP respondeu às críticas com um sorriso no rosto e deixou o local sem grandes problemas.

Em contrapartida, torcedores do Flamengo pediam a permanência do ídolo Gabigol – que confirmou a saída ao fim do contrato, dia 31 de dezembro. Gabriel Barbosa já tem acerto com o Cruzeiro para receber salário superior ao que teria na proposta de renovação do Rubro-Negro.