Um pouco de serenidade ao universo bipolar alvinegro

Invicto nos últimos 11 jogos do Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve, no último dia 20 de outubro, apenas um ponto à frente do Palmeiras, seu principal concorrente na briga pela taça. Na época, uma fração considerável do público alvinegro abraçou o discurso da imprensa do 7 a 1 e decretou o time paulista como campeão nacional. Afinal, o rival receberia os cariocas no Allianz Parque, onde o resultado favorável aos verdes seria favas contadas. Hoje, o Glorioso inicia a Data Fifa com uma vantagem de quatro. Mas o pensamento pessimista ultrarradical voltou a imperar no universo preto e branco. Qualquer deslize do Mais Tradicional aciona o gatilho destas almas destroçadas por 2023, ano ainda presente na memória da torcida. No sábado (9), diante de 40 mil pessoas, no Estádio Nilton Santos, o Fogão, líder isolado, empatou com o fraquíssimo Cuiabá, condenado ao rebaixamento, por 0 a 0.

“As narrativas e os discursos de fora não impactam, rigorosamente, em nada. Não vou sair da euforia dos seis pontos para a depressão dos quatro. Temos uma vantagem que nos dá uma margem boa, mas não decisiva. Não podemos descansar sobre as probabilidades de título que mudam a cada rodada. Os resultados alteram as porcentagens. Estamos no mesmo caminho há sete meses. Sem manobras de dispersão. O que se fala à volta não condiciona nosso trabalho. Dependemos de nós mesmos. Vamos lutar por este título até o fim. Nenhuma das equipes fará 15 pontos até o fim do campeonato”, sentenciou o técnico Artur Jorge.

Copo meio cheio x terra arrasada

Nos últimos dias, após a Estrela Solitária eliminar o Peñarol na série de semifinal da Copa Libertadores e vencer o Vasco por 3 a 0, no Colosso do Subúrbio, a mesma parcela de torcedores desiludidos enalteceu a equipe como se fosse a Seleção Brasileira de 1970. Agora, o mesmo seguidor alvinegro, que se emocionou ao comprar o ingresso para a final do torneio continental, já baixou a guarda. No modo loucura, assumiu a famigerada “terra arrasada”. A Psiquiatria ainda não explicou a bipolaridade dos botafoguenses. O score, ao pé da letra, diante do penúltimo colocado, desanimou a massa. Artur Jorge, entretanto, conseguiu enxergar o copo meio cheio. Sessão de terapia? Talvez seja uma solução para minimizar os estragos na saúde mental, após mais uma tarde esquizofrênica.