Entrada da torcida do Flamengo na Arena MRV tem atraso antes da final

Clima era de festa e boemia, porém flamenguistas tiveram dificuldade para entrar em virtude de catracas com defeito no estádi odo Galo

Nas poucas horas que antecedem o jogo de volta da final da Copa do Brasil, na Arena MRV, o clima entre os torcedores do Flamengo, presentes no estádio, era de festa e boemia. Afinal, o Rubro-Negro venceu o Atlético-MG por 3 a 1 na ida, no Maracanã, e tem boa vantagem. No entanto, houve uma grande lentidão para que os torcedores pudessem entrar no estádio.

Afinal, algumas catracas não funcionaram de maneira adequada e apresentaram defeito, o que formou uma fila. Os funcionários do estádio tiveram que olhar uma por uma para liberar o acesso logo em seguida. Além disso, um torcedor apresentou um ingresso falso (comprou por cerca de R$ 800,00), o que também aumentou a lentidão.

Os problemas causaram revolta na torcida e houve uma tentativa de invasão. No entanto, como há duas barreiras antes da catraca, o torcedor não conseguiu entrar no estádio do Galo. Um dos rubro-negros presentes criticou o problema no acesso e lembrou que o estádio tem menos de dois anos em funcionamento (15 de abril de 2023 – data da inauguração).