Alisson, do São Paulo, celebra retorno aos gramados: ‘Quero desfrutar, são mais cinco jogos’

Meio-campista se recuperou de uma fratura no tornozelo direito e entrou diante do Athletico, no Morumbis, 114 dias depois Crédito: SaoPauloFC.net

Após 114 dias sem jogar, Alisson voltou aos gramados pelo São Paulo, neste sábado (9), diante do Athletico-PR, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, aos 33 do segundo tempo, o meio-campista entrou no lugar de Marco Antônio e levou a torcida ao delírio. “Minha meta era terminar o ano pelo menos treinando. Então, poder jogar novamente me deixa muito feliz. Quero desfrutar, são mais cinco jogos. Mesmo que não entre, só de estar com os jogadores eu já fico muito feliz”, disse. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogador sofreu uma fratura no tornozelo direito em julho. Desde então, foi um longo período, com sessões de fisioterapia, que indicavam um possível retorno em 2025. Contudo, mostrou evolução física e retornou aos gramados antes do previsto.

“Eu não imaginava que entraria no jogo quando estava 1 a 1. Foi uma mistura de emoções, querendo ou não a lesão vem na mente, até por saber que você está 100% bem antes do prazo que me deram. Agradecer ao Zubeldía pela oportunidade de jogar”, salientou o jogador, que renovou contrato até o fim de 2027. “Ficar fora é muito ruim, você sai da sua rotina. Você em campo se diverte, dá risada. Nas derrotas, você fica bravo e irritado, mas querendo ou não você perde tudo. Desde a lesão, meus companheiros estiveram sempre ao meu lado, comigo e com Pablo Maia, fortalecemos nossa amizade ainda mais. Até brinquei: “Vim te fazer companhia”. Atleta tem de estar em campo, treinando, jogando, senão você fica triste. Me apeguei às pessoas, a família me deu apoio, e voltei a fazer o que mais gosto”, concluiu.