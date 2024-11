Torcedores do Flamengo chegam a BH à procura de ingressos para final da Copa do Brasil

O torcedor faz locuras para poder ver o seu time no estádio. É o caso de fanáticos pelo Flamengo para tentar assistir ao jogo contra o Atlético, pela final da Copa do Brasil, neste domingo, às 16h, na Arena MRV. No ponto de retirada de ingressos, em Belo Horizonte, diversos chegaram ao local sem o bilhete garantido para a decisão.

É o caso de Sandro e Rodrigo, do Rio de Janeiro. Pai e filho desembarcaram, neste sábado, em Belo Horizonte, na expectativa de conseguir ingressos. Eles são sócios diamante, mas não conseguiram resgatar mesmo com a segunda prioridade do plano. Essa dificuldade foi por conta ds sócios-torcedores do estado de Minas Gerais terem a mesma prioridade de compra do plano Diamante nível 0. Eles também terão direito a dois ingressos, enquanto os demais planos concederão direito a um ingresso.