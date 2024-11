São Paulo x Athletico, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

O São Paulo encara o Athletico neste sábado (9/11), às 21h, no estádio do Morumbis, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, aliás, será entre times com objetivos opostos. Enquanto o Tricolor Paulista é o sexto colocado, com 54 pontos e sonha com uma vaga no G4, o Furacão é o 17°, com 34 pontos, e é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, precisando desesperadamente somar três pontos. A Voz do Esporte transmite a partir das 19h30. sob o comando e a narração de João Delfino.

A cobertura ainda conta com Figueiredo Junior nos comentários e Christopher Henrique nas reportagens. Não perca nenhum detalhe desta partida clicando na arte acima.