Poças d’água na Arena MRV são drenadas após chuvas intensas

Temporais que castigam severamente a capital de Minas Gerais desde sexta-feira (8) causaram problemas no gramado do estádio

Na véspera do segundo jogo da final da Copa do Brasil, o gramado da Arena MRV exibiu algumas poças d’água no campo de jogo. Devido às chuvas que atingem Belo Horizonte desde sexta-feira (8), a drenagem está à prova. No entanto, cerca de uma hora após o registro, a água já havia escoado, e as poças desapareceram.

Além disso, a administração do estádio trocou parte do gramado antes da partida entre Atlético-MG e Flamengo, neste domingo, às 16h (horário de Brasília), para decidir o título. No início da tarde deste sábado, com a intensificação do temporal na capital mineira, novas poças d’água começaram a surgir no campo de jogo.

A troca principal do gramado terminou no início da semana, mas, nos dias seguintes, a administração testou o novo piso com o sistema de irrigação para simular o efeito das chuvas. Para o domingo, a previsão do tempo indica céu nublado em Belo Horizonte.