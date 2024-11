Ônibus do Corinthians é apedrejado antes de chegar ao Barradão para jogo com o Vitória

Nenhum integrante da delegação do Timão ficou ferido na ação dos torcedores do clube baiano nos arredores do estádio Crédito: Jogada 10

O ônibus que levava os jogadores do Corinthians para o estádio do Barradão, em Salvador, na tarde deste sábado (9), para duelo contra o Vitória, foi apedrejado por torcedores organizados da equipe adversária. A partida, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem caráter decisivo para os dois times. Segundo o Timão informou, nenhum integrante da delegação ficou ferido com o ataque e todos chegaram bem ao estádio. No entanto, do lado de fora do Barradão, houve confronto entre torcedores dos dois times. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA TAMBÉM: Ramón Díaz abre o jogo e detalha oferta da Arábia para deixar o Corinthians

O Corinthians divulgou nota oficial lamentando mais um caso de violência. “Um dos ônibus que levava a delegação do Corinthians para a partida diante do Vitória, no Barradão, foi atingindo por uma pedra atirada pela torcida adversária, na chegada ao estádio. O vidro foi quebrado, por sorte, ninguém ficou ferido. O Corinthians repudia o vandalismo, que poderia ter colocado a integridade física dos atletas, comissão técnica e demais membros da delegação em risco antes de uma partida tão importante para o clube”.