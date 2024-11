Flamengo e Inter Miami, de Messi, negociam amistoso para fevereiro, no Maracanã

O Flamengo negocia com o Inter Miami, clube em que joga Lionel Messi, a realização de um amistoso no Maracanã para fevereiro do ano que vem. O jogo, aliás, seria parte das festividades de homenagem ao craque argentino, que colocará seus pés na Calçada da Fama do estádio. Com poucos detalhes a resolver, o anúncio oficial deve ocorrer na próxima semana.

Em meio aos jogos decisivos da atual temporada, o Rubro-Negro já deu a largada em relação ao planejamento para 2025. Nesse cenário, a partida amistosa com o time norte-americano é vista com bons olhos em razão da visibilidade que envolve enfrentar uma equipe que conta com estrelas do futebol mundial, como Messi e Luis Suárez. A informação é de Fabrício Chicca, da página ‘Mundo na Bola’.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em caso de confirmação do amistoso, este poderá ser apenas o primeiro encontro entre os times em 2025. Isso porque Flamengo e Inter Miami têm presença assegurada no novo Mundial de Clubes, que ocorrerá em junho e julho, nos Estados Unidos.