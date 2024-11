Fernando Diniz comemora atuação do Cruzeiro: ‘Ganhou jogando bem’

Em dois meses, essa foi a primeira vitória da Raposa no Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico

“Eu acho que foi o melhor primeiro tempo e uma parte do segundo também, que o time jogou bem. E o único pecado foi o aproveitamento baixo do número de chances que a gente criou. Mas a equipe está de parabéns, teve uma produção muito grande, marcou muito bem também. Era importante ganhar. E ganhou jogando bem. Favorece nossa preparação para final”, disse.

Fernando Diniz teve sua primeira vitória no Brasileirão como técnico do Cruzeiro. A equipe venceu por 2 a 1 o Criciúma na noite deste sábado (9) no Mineirão , pela 33° rodada da competição. Dessa forma, o treinador comemorou a atuação da equipe.

“O time estava mais fluido, com os jogadores com mais entendimento das coisas, sabendo aproveitar o espaço. Jogar no Mineirão também favorece pra gente, e a torcida veio também, apoiou o time, merecia até que tivesse feito mais gols”, afirmou.

A Raposa não só venceu, como teve uma boa atuação. Kaio Jorge e Gabriel Veron marcaram os gols da equipe mineira. Os dois também chegaram a colocar uma bola na trave cada. Por outro lado, Allano descontou para o time visitante já no fim da partida.

Com o resultado, o Cruzeiro voltou a vencer após sete jogos na competição – o sexto sob o comando de Fernando Diniz, e chegou a sétima colocação na tabela de classificação, com 47 pontos. O próximo compromisso da Raposa é contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 20 de novembro, pela 34° rodada da competição. Depois, disputa a final da Sul Americana, no dia 23, contra o Racing.