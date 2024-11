Com festa, Flamengo desembarca em BH

O Flamengo, vale lembrar, conta com três retornos importantes em relação ao jogo de ida, quando venceu por 3 a 1. O volante Erick Pulgar e o atacante Bruno Henrique voltam após cumprir suspensão e devem ser titulares. Já o atacante Luiz Araújo, recuperado de lesão, deve começar no banco, afinal, não entra em campo desde setembro.

O lateral-direito Wesley e os volantes Gerson e Evertton Araújo foram alguns dos atletas que pararam para atender os torcedores na chegada ao hotel, localizado no bairro Ipiranga. Os jogadores agora descansarão e seguirão para o estádio do Atlético, a cerca de 14 km dali, por volta das 12h.

Com a festa de cerca de 200 torcedores, o Flamengo desembarcou em Belo Horizonte na noite deste sábado (9), para a disputa da final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG. A bola vai rolar às 16h deste domingo (10), na Arena MRV, e o Fla será campeão mesmo em caso de derrota por um gol de diferença.

Retornos para a final

Por outro lado, o Flamengo ainda não poderá contar com o meia De La Cruz, com o lateral-esquerdo Viña e com os atacantes Everton Cebolinha e Pedro, afinal, todos estão lesionados. Os três últimos, inclusive, só retornam em 2025. Apesar disso, viajaram para Belo Horizonte para estarem com o elenco na comemoração de um eventual título. Outra baixa é o atacante Carlinhos, que não pôde ser inscrito por já ter jogado a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu.

Dessa forma, a provável escalação do Flamengo comandado por Filipe Luís tem Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Gabigol.

