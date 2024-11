Castro: ‘Saí do Botafogo para dirigir o CR7. Dinheiro eu já tenho’

“Só saí do Botafogo porque queria dirigir o Cristiano Ronaldo. Também o Mané, os jogadores que tive oportunidade de trabalhar no Al Nassr. Dinheiro eu já tenho”, pontuou Castro.

Ex-técnico do Botafogo, Luís Castro negou ter sido seduzido pelo vil metal dos petrodólares do regime totalitário da Arábia Saudita. Em junho de 2023, o técnico português abandonou o Glorioso na liderança isolada do Campeonato Brasileiro para treinar o Al-Nassr, daquele país.

“Quando cheguei ao Botafogo, a situação não era boa e não tínhamos nem sequer local adequado para treinar. E o trabalho foi muito bom”, pontuou o treinador.

Castro, no momento, está desempregado. Ele foi demitido do Al-Nassr no mês retrasado. Livre no mercado, o treinador já teve o nome ligado a Flamengo e Corinthians. Nesta semana, o Timão se assustou com os valores que o treinador teria pedido para trabalhar no clube.

