Betinho Marques: O Galo é. O resto está

A beleza da Massa do Galo está na sua miscigenação, na locação do seu povo sem uma aparente distinção

A proposta de escrever sobre o Atlético nunca foi ou será uma missão fácil, embora ser Galo seja tão natural. Diante de tantas mudanças nos fenótipos do viver, as essências estão em constantes provas de sobrevivência. Claro, tentariam mudar a Massa…

Com o advento do bonito artificial e das novas inteligências, a todo momento tentam remodelar as raízes, ensinar e aperfeiçoar a beleza estética, mas mudar o jeito de enxergar o Galo é um perigo, aí mora o embate maior. A torcida do Galo sempre foi proclamada no mundo por ser diferente, por ser orgânica, ela não precisa ou precisou de harmonização, ela se organiza naturalmente, pela existência da sua filosofia de vida. É o Galo e o Galo é o Galo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A beleza da Massa do Galo está na sua miscigenação, na locação do seu povo sem uma aparente distinção. É claro que todos querem ser campeões, mas não é balela, até o acionista com maior percentual do CAM, na descrição do seu currículo coloca no topo ser “dono” do CLUBE ATLÉTICO MINEIRO. Nem mesmo o escritório de advocacia, a construtora, as bolsas de Nova York, nada superam essa necessidade de dizer: “sou Galo”. Afinal, o Atlético abre portas pra “daná”.