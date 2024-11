Atlético x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Falta pouco para sair o novo campeão da Copa do Brasil. Atlético e Flamengo duelam, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pelo segundo jogo da final da competição nacional. O Rubro-Negro venceu o confronto de ida por 3 a 1, no Maracanã. Assim, os cariocas podem até perder por um gol de diferença, enquanto o Galo precisa de uma vitória superior a dois gols para levantar o troféu de forma direta.

No entanto, o volante Fausto Vera e o atacante Deyverson, que já atuaram na Copa do Brasil por Corinthians e Cuiabá, respectivamente, não vão para o jogo. O atacante Cadu, lesionado, é outra baixa.

O meia e o atacante não iniciaram a partida contra o Atlético-GO no meio da semana, mas entraram ao longo do jogo para adquirir ritmo.

Com um placar desfavorável, o técnico Gabriel Milito deve promover mudanças. Zaracho aparece como opção na equipe titular. Por outro lado, Rubens, que foi um dos 11 iniciais na ida, deve ir para o banco e ser opção ao longo da partida. O argentino disputa com Alan Kardec para a vaga do camisa 44.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o técnico Filipe Luís contou com uma novidade nos últimos dias. Recuperado de lesão, Luiz Araújo treinou normalmente e deve começar no banco. Contudo, as ausências certas são Carlinhos, Viña, De La Cruz, Everton Cebolinha e Pedro, que estão foram por lesão. Apesar disso, todos viajaram com o elenco para a decisão da competição.

Gabigol, destaque do primeiro jogo, segue como titular do time. O camisa 99 e mais quatro jogadores, aliás, foram poupados diante do Cruzeiro e estão com fôlego a mais para a decisão deste domingo.

ATLÉTICO x FLAMENGO (Ida: 1×3)

Final da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data-Hora: 10/11/2024 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Onde assistir: Globo, Sportv, Premiere, Prime Video

ATLÉTICO: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Arana e Zaracho (Alan Kardec ou Bernard); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

VAR: Daiane Muniz (SP)