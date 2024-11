Wanderson terá primeira chance como titular no Inter com Roger Machado

O atacante Wanderson terá uma chance de ouro com Roger Machado no Inter nesta sexta-feira (08). Isso porque pela primeira vez o jogador será titular sob o comando do treinador, no embate com o Fluminense, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. A oportunidade surge após o atual dono da posição, Wesley, cumprir suspensão automática no confronto.

O camisa 11 frequentemente mostrou-se como uma peça importante no Colorado desde a sua chegada em 2022. No entanto, a atual temporada mostra-se atípica, pois perdeu espaço na equipe. Tanto por algumas lesões que o atrapalharam a ter uma sequência na temporada. O bom desempenho de Wesley desde a sua chegada ao Internacional também contribuiu para este cenário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durante a “era Coudet”, os dois atacantes de velocidade chegaram a atuar juntos. O comandante argentino utilizou ambos em seis ocasiões. No período, a prioridade por atuar pelo lado esquerdo era de Wanderson. Entretanto, simultaneamente ao momento da chegada de Roger Machado, o camisa 11 passou a sofrer com lesões. Primeiro, ele se recuperava de um problema muscular, tanto que ele perdeu os primeiros quatro jogos do novo treinador.