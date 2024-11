Sampaoli encaminha acerto para ser o novo treinador do Rennes, da França

Durante o período em que esteve sem clube, Sampaoli seguiu morando no Brasil e sempre esteve atento ao mercado e as possibilidades do futebol europeu. Além do Rubro-Negro, o treinador também teve passagens por outros dois clubes brasileiros: Santos e Atlético-MG. O Peixe, aliás, chegou a fazer sondagens para um possível retorno em 2025, algo que não irá acontecer.

Por fim, no comando do Rennes, ele terá a tarefa de fazer a equipe reagir no Campeonato Francês. Em dez partidas, o time somou apenas 11 pontos e ocupa, no momento, a 13ª colocação. O argentino, portanto, será o primeiro técnico estrangeiro do clube desde 2006.

