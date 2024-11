Mano Menezes projeta duelo do Fluminense contra o Inter, adversário de sua estreia

Treinador fala sobre importante partida desta sexta-feira (8), válida pela 33ª rodada do Brasileirão; jogo é às 19h (de Brasília), no Beira-Rio Crédito: Jogada 10

A campanha de recuperação do Fluminense no Brasileirão encontra mais um desafio nesta sexta-feira (8), às 19h (de Brasília). Isso porque o Tricolor enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, em busca de uma vitória para consolidar o desempenho positivo desde a chegada do técnico Mano Menezes. E, ao site oficial do clube, o treinador falou sua expectativa para o duelo de logo mais, que marca o reencontro com o adversário de sua estreia. Mano atribui o crescimento da equipe desde sua chegada à dedicação dos atletas ao modelo de jogo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Em meio aos desfalques, Fluminense deve ter dupla de zaga inédita contra o Inter

“Quando chegamos a situação era muito difícil. Ela ainda é uma situação que requer cuidado e respeito com os adversários que temos nessa disputa. Mas a gente tem um rendimento no segundo turno de equipe para não passar sustos nas últimas rodadas. Temos que continuar nessa batida, são todos jogos decisivos, com essa característica de decisão. Então é preciso ter muito equilíbrio, não perder muitos jogadores em um jogo só e sempre estar forte para brigar sempre pelos resultados que nós precisamos. A equipe está preparada para fazer essa reta final como tem que ser feita”, afirmou o treinador, antes de completar: “A gente tem muitos jogadores com qualidade. Buscamos uma organização em cima de uma ideia nova. Eu sempre falo que todas as ideias são boas desde que bem executadas pelos jogadores. E para eles executarem bem e se comprometerem com elas, primeiramente eles precisam acreditar nelas. Foi o que a gente fez, os resultados começaram a vir para aumentar a confiança naquilo que a gente precisa e o resultado final é que, fazendo as coisas bem feitas, os resultados melhoraram bem”. Recuperação do Fluminense é notável Desde que Mano assumiu, após a saída de Fernando Diniz, foram 31 pontos em 19 jogos, com nove vitórias, quatro empates e seis derrotas. O aproveitamento de 54,4% representa uma campanha que colocaria o time no G-6 da competição, aliás.

Ele salientou o que o Fluminense precisa fazer para sair vitorioso do Beira-Rio. Para Mano, porém, o Colorado vive grande fase, o que aumenta a complexidade do confronto. “A gente vai enfrentar um adversário que vive um momento muito bom na competição, que cresceu bastante. A gente sabe como tem que ser forte nesse tipo de jogo para trazer ponto ou pontos, que é o objetivo, somar a cada rodada. Eu falo sempre que quando a gente não puder somar três pontos, a gente tem que ganhar um. E para isso a equipe tem que ter muita entrega. A gente sabe que eles estão com muito volume de jogo na sua casa e a gente tem que tirar esse volume, essa velocidade do jogo. É uma ideia que trabalhamos durante a semana com os jogadores da formação inicial. Mas eu digo também que não é só com uma formação inicial que se ganha o jogo. Ele tem 90 minutos, com momentos e soluções diferentes. E a equipe está preparada para isso”, concluiu. O Fluminense ocupa a 14ª colocação no Brasileirão, com 37 pontos. Para o confronto desta sexta, Mano Menezes não contará com Ganso, Arias, Fábio, Kauã Elias, Thiago Santos e Felipe Melo, todos suspensos.