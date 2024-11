Insatisfeito na Turquia, Mourinho deseja voltar à Inglaterra e mira clube

Técnico português com passagens de sucesso pelo Chelsea, não está curtindo o trabalho atual no Fenerbahçe e quer voltar para a terra da Rainha

Mourinho, aliás, tem história no Chelsea, da Inglaterra, clube onde conquistou a Premier League três vezes, além de passagens pelo Manchester United e pelo Tottenham — seu último trabalho no país e o único em que não conquistou títulos. Assim, o técnico estaria em contato com intermediários para assumir o Newcastle, segundo informações do jornal The Guardian.

José Mourinho cogita voltar a trabalhar na Inglaterra e mira o comando técnico do Newcastle. Atualmente, o português está no Fenerbahçe, da Turquia, mas não estaria satisfeito no clube e nem com a liga nacional do país e já reclamou publicamente sobre.

“Ninguém no exterior quer assistir à liga turca. Quem quer assistir a essa liga no exterior? Eles têm a Premier League, a Bundesliga, a liga francesa, portuguesa, holandesa. Por que deveriam ver isso? É muito cinza, escuro, cheira mal. Mas é o meu trabalho, e darei tudo pelo meu trabalho e meu clube”, disse Mourinho sobre sua situação atual na Liga Turca.

No entanto, o atual comandante do Newcastle, Eddie Howe, não sofre pressão no cargo. Ele começou a Premier League com derrotas, mas vem de uma recuperação, com resultados positivos contra Arsenal e Chelsea. No momento, o time ocupa a 11ª colocação, com 15 pontos em 10 jogos.

Todavia, os donos do Newcastle não citam o técnico com objetivo de ficar a longo prazo. O time conta com os brasileiros Joelinton e Bruno Guimarães e foi comprado em 2021 por um fundo saudita.