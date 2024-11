Após temporada no Londrina, Echaporã vive a expectativa de ser reintegrado ao Atlético

Com o fim da Série C do Campeonato Brasileiro, o atacante Luis Otávio de Oliveira, ou Echaporã, pode ser um dos reforços do Atlético em 2025. Ele estava emprestado pelo Galo para a disputa da competição nacional, pela qual atuou em 11 jogos com a camisa do Londrina.

“Avalio que fizemos uma boa competição na Série C, por pouco não conseguimos o acesso, mas saímos de cabeça erguida, pois sabemos que não faltou entrega em nenhum momento. Agora é olhar para frente, pensar nos próximos desafios que virão em 2025 e me preparar para seguir evoluindo cada vez mais”, disse o jogador de 24 anos.

Natural de Echaporã – cidade que levou ao seu apelido – o atacante é formado nas categorias de São Paulo, Figueirense e Atlético. Além desses, também defendeu a Ponte Preta, o Juventude e o Remo, no profissional. Em Minas Gerais, destacou-se na temporada de 2020, quando atuou em 29 jogos e marcou oito gols, além de duas assistências. Agora, tem a chance de retornar para sua segunda passagem pelo clube.