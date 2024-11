André Ramalho quer Corinthians protagonista em 2025

O Corinthians vive um novo momento após derrotar o Palmeiras por 2 a 0 na última rodada e respirar um pouco na luta contra o rebaixamento. A arrancada do Timão no Campeonato Brasileiro, aliás, faz a equipe sonhar com voos maiores, como a classificação para competições continentais no ano que vem. Contudo, o que o Alvinegro quer para 2025 é voltar a ser protagonista. Pelo menos é o que garante André Ramalho.

O defensor pediu para o Corinthians ”brigar por todos os títulos” na próxima temporada e vê como grande objetivo para esta reta final de 2024 a vaga para a Sul-Americana.