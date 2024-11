‘Rei do Rebaixamento’ é preso pela Interpol em Dubai

Os parlamentares chegaram a cogitar uma viagem a Portugal para que Rogatto prestasse depoimento presencial. Além disso, ele seria incluído no Sistema de Proteção a Testemunhas e poderia firmar um acordo de delação premiada. A viagem, no entanto, não aconteceu.

Durante a CPI que investiga a manipulação de resultados no futebol brasileiro, Rogatto forneceu detalhes sobre suas ações, mas não apresentou provas. No entanto, chamou a atenção ao afirmar que garantiu o rebaixamento de 42 times no futebol brasileiro.

William Rogatto, que se autointitula ‘Rei do Rebaixamento’, teve sua prisão realizada nesta sexta-feira (8) pela Interpol, em Dubai. O senador Carlos Portinho (PL/RJ) confirmou a informação e anunciou as negociações pela extradição de Rogatto para o Brasil.

“O meu objetivo é apurar a veracidade das informações e limpar essa sujeira das apostas no futebol brasileiro. Precisamos garantir que a maior paixão dos brasileiros não esteja à mercê da sorte, ainda mais com esse ‘libera geral’ que foi a Lei das Apostas no país. Ou pior, o azar do esporte”, afirmou o senador Carlos Portinho.

Em seu depoimento, dado em outubro, Rogatto revelou que rebaixou o Santa Maria para a Série B do Candangão. Esse caso, aliás, foi investigado devido aos resultados suspeitos, goleadas e apostas elevadas.

Rogatto já vinha atuando dessa forma há bastante tempo. Em 2020, investigaram-no por manipulação de resultados na Série A3 do Campeonato Paulista.