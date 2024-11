Sem Mbappé, Deschamps convoca França para duelos pela Liga das Nações

Treinador explica que ausência do atacante não tem a ver com problemas extracampo e também não poderá contar com Tchouaméni e Aréola

“Tive várias conversas com ele (Mbappé), pensei sobre isso e tomei essa decisão sobre esses encontros. Acho que é melhor assim. Não vou discutir, mas posso dizer duas coisas: Kylian queria vir e não está ligado a problemas extra-esportivos (como o suposto caso de estupro). É uma escolha pontual para este encontro com os dois jogos”, disse Didier Deschamps.

Vale lembrar que o treinador explicou, na última convocação, que optou por poupar o atacante do Real Madrid. Na ocasião, ele sentiu um desconforto muscular, logo após a lesão no bíceps femoral da perna esquerda. O comandante, então, afirmou que a ausência do atacante nada tem a ver com os problemas extracampo, como o suposto caso de estupro divulgado no mês passado.

O técnico Didier Deschamps convocou os jogadores da França, nesta quinta-feira (7), para os compromissos de novembro da Liga das Nações : contra Israel e Itália. No entanto, novamente deixou Kyllian Mbappé de fora da lista. Além dele, o volante Aurélien Tchouaméni e o goleiro Alphonse Aréola, do West Ham, também estarão ausentes das partidas.

Além disso, o Real Madrid divulgou que Tchouaméni teve uma torção no tornozelo esquerdo, porém não estipulou um prazo para o retorno. De acordo com a imprensa espanhola, a tendência é que o jogador fique um mês longe dos gramados. Assim, Kanté, do Al-Ittihad, e Rabiot, Olympique de Marselha, voltam a ter chances na seleção.

Por fim, no momento, a França ocupa a segunda colocação do Grupo 2, com 9 pontos, um atrás da líder Itália. Nas duas últimas rodadas da primeira fase, a seleção mede forças com Israel dia 14 (quinta-feira), às 16h45 (de Brasília), no Stade de France. Três dias depois, no mesmo horário, vai até o Giuseppe Meazza, enfrentar os italianos.