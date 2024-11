São Paulo trabalha para renovar contratos de Luiz Gustavo e Rafinha

No entanto, o caso de Rafinha é semelhante. Aos 39 anos, seu contrato também se encerra no final de 2024, e o jogador espera ao menos renovar por mais uma temporada. Multicampeão por onde passou, o lateral-direito ainda não deseja encerrar a carreira. Capitão do São Paulo, ele tem um papel importante no elenco, mas, atualmente, alterna entre titularidade e reserva com Igor Vinicius.

Números de Luiz Gustavo e Rafinha pelo São Paulo

Luiz Gustavo, que chegou ao São Paulo em 2024, já disputou 41 dos 61 jogos da equipe na temporada. Rafinha, por sua vez, está no clube desde 2022 e participou de 20 jogos. Juntos, eles conquistaram a Supercopa do Brasil, ao vencer o Palmeiras na decisão.

