Santos coloca renovação de Souza como prioridade para 2025

Souza atuou em apenas sete partidas na Série B este ano, mas é visto como um jogador de muito potencial e possível titular da equipe no ano que vem. Em 2025, aliás, o Peixe terá três competições para disputar: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão . Assim, o lateral deve ter mais chances comparado a atual temporada.

O Santos colocou como prioridade nos últimos dias a renovação de contrato do lateral-esquerdo Souza. O clube já abriu conversas com o empresário do atleta de 18 anos e tem a intenção de sacramentar a renovação ainda neste ano. Contudo, a permanência do garoto é um dos grandes objetivos do Peixe para 2025.

Mas, para potencializar o uso do garoto da base, o Santos entende que precisa tratar como prioridade sua renovação de contrato. Afinal, o vínculo atual tem vencimento em maio do ano que vem e ele poderia assinar um pré-contrato com outra equipe em dezembro.

A diretoria do Peixe se reuniu com Giuliano Bertolucci, empresário de Souza, para iniciar as conversas pela renovação contratual. Novas reuniões devem acontecer nos próximos dias para confirmar a extensão do vínculo, mas o Santos quer o novo contrato assinado ainda neste ano.

Atualmente, o Santos conta com Escobar como titular da posição. Kevyson aparece como opção e Hayner também pode ser improvisado na esquerda, mesmo atuando pela direita. Contudo, Souza é o jogador visto como o de mais requisitos técnicos e que ele tome conta do setor em 2025.