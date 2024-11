Galatasaray vence Tottenham e assume liderança provisória da Liga Europa

Um dos jogos mais esperados desta 4ª rodada da Liga Europa 2024/25 entregou aquilo que prometia: uma grande partida entre dois dos principais clubes da competição, que brigam pela liderança. Nesta quinta-feira (7), o Galatasaray venceu o Tottenham por 3 a 2, na Turquia, e manteve a liderança do segundo maior torneio de clubes do futebol europeu. Yunus Akgun abriu o placar com lindo gol de fora da área, mas o grande destaque do jogo foi o atacante Victor Osimhen, que marcou dois gols no RAMS Park, em Istambul. Por outro lado, o Spurs balançou a rede com Will Lankshear, que acabou sendo expulso no segundo tempo, além de Dominic Solanke.

Dessa maneira, o Galatasaray segue invicto nesta edição de Liga Europa, que assim como a Champions está sendo disputada em novo formato. Com o resultado, o time turco chegou a 10 pontos em quatro rodadas e lidera a competição, empatado com Eintracht Frankfurt e Athletic Bilbao.

Por outro lado, o Tottenham conheceu sua primeira derrota nesta edição da Liga Europa, mas segue na briga pela parte de cima da tabela. Isto porque o time inglês vinha de três vitórias consecutivas e segue com nove pontos, agora na 5ª posição, na zona de classificação para o mata-mata.