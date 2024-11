Fortaleza encara ‘mini Carioca’ nas próximas rodadas

Leão enfrenta uma sequência de três clubes cariocas nas próximas rodadas do Brasileirão; Clube pode atingir recorde no próximo confronto Crédito: Jogada 10

O Fortaleza enfrenta uma sequência de três clubes cariocas nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro: Vasco, Fluminense e Flamengo. Além disso, no confronto contra o Cruzmaltino no Castelão, o clube pode atingir um recorde: ultrapassar a marca de 1 milhão de público pagante pelo terceiro ano consecutivo. Dessa forma, a diretoria tricolor realiza a ação “Jogo do Milhão”, com promoção de ingressos e incentivo aos sócios torcedores para fazerem o check-in de maneira antecipada. A meta é passar 34 mil torcedores e superar um milhão de público pagante na temporada, repetindo os feitos de 2022 (1.109.068) e 2023 (1.230.612). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Flamengo prepara esquema de segurança para torcedores em Minas Gerais

Os confrontos do ‘mini carioca’ fazer com que o Fortaleza atinja a principal meta na temporada: se classificar para a Libertadores do ano que vem. Assim, a próxima vitória, ou três empates, garantem os 63 pontos necessários para isso. Na última rodada, com a vitória em cima do Juventude, a equipe quebrou atingiu a maior pontuação de um nordestino na história do Brasileirão, com 60 pontos. No entanto, o Leão vem colecionando recordes nos últimos anos. Confira: