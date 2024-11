Corinthians tem desfalques em todo sistema defensivo contra o Vitória

Timão não terá André Ramalho, Cacá, Hugo e Matheuzinho para o embate contra o Rubro-Negro Baiano, e Ramón Díaz terá que mexer no time

Afinal, o treinador não poderá contar com os laterais Hugo e Matheuzinho, que levaram o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão. Outra baixa é o zagueiro André Ramalho, com lesão em uma das coxas e previsão de retorno apenas no fim do mês. O zagueiro Cacá, com dores nas costas, segue como dúvida, mas também deve ficar fora.

O Corinthians segue sua preparação para o duelo contra o Vitória, que acontece neste sábado (9/11), às 16h30, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, para a partida em Salvador, o técnico Ramón Díaz terá todo seu sistema defensivo desfalcado para este embate.

Para as laterais, Bidu deve assumir do lado esquerdo. Ele vinha sendo titular da equipe, mas perdeu a vaga justamente no clássico contra o Palmeiras. Já pelo lado direito, Fagner vai reassumir seu lugar na equipe principal após se tornar reserva de Matheuzinho nos últimos jogos. Já a zaga será formada por Torres e Gustavo Henrique. Caetano também é opção, mas corre por fora.

O técnico argentino terá mais dois dias de treinos para desenhar o Corinthians que deverá entrar em campo no fim de semana. Depois do duelo contra o Rubro-Negro Baiano, o Timão entrará em campo apenas em 20 de novembro por conta da pausa no calendário em virtude da Data Fifa.

Situação do Corinthians no Brasileiro

O Corinthians, aliás, quer se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Afinal, o Alvinegro está com 38 pontos, quatro a mais que o Athletico-PR, primeiro time no Z-4. Assim, o objetivo é se afastar do descenso e brigar por uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.