Confira as opções de Mano, do Fluminense, para o sistema defensivo diante do Inter

Treinador não poderá contar com Thiago Santos e Felipe Melo, ambos suspensos, enquanto Ignácio é dúvida, diante do Colorado

O técnico Mano Menezes terá dor de cabeça para escalar o Fluminense diante do Internacional, nesta sexta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. Afinal, a equipe carioca tem seis jogadores suspensos para o duelo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, na zaga, o treinador não poderá contar com Thiago Santos, que recebeu o terceiro amarelo, e Felipe Melo, expulso depois de fazer gestos de roubo no banco de reservas. Isso aconteceu logo após o pênalti do goleiro Fábio na reta final da partida contra o Grêmio, no Maracanã.

Assim, Mano terá opções escassas para definir quem formará a dupla de zaga ao lado de Thiago Silva. No duelo com o Tricolor gaúcho, Ignácio também ficou de fora, pois voltou a sentir dores no joelho esquerdo e a tendência é que fique de fora contra o Colorado.